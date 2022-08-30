Büyük zafer

30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletin, ayrılmaz bir bütün olduğu tüm dünyaya ilan edildiğini belirten Başer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geçmişten günümüze kadar vatan için can veren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yozgatlı hemşehrilerimizin ve milletimizin Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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