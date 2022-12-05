“Büyük önem arz ediyor”

Programın açılışına, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Muhammet Adak ile ihtisas üniversitelerinin rektörleri ile ilgili rektör yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülhalik Oğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar birer konuşma gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi ve ihtisas sahası olan ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas alanı olan ormancılık ve tabiat turizmi sahasında yapılan çalışmalar ve devam eden faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Gündoğan’ın ardından kürsüye gelen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmada, Yükseköğretim kurumlarının tamamıyla çok sıkı iletişim halinde olduklarına işaret ederek şunları söyledi: "Yaptığımız bireysel ziyaretler ve bu tarz grup toplantıları, sadece yükseköğretim kurumlarımızın sorunlarını birinci elden müşahede etme imkânı sunmuyor, ayrıca Yükseköğretim Kurulu olarak bizlerin, üniversitelerimizden geleceğe yönelik beklentimizi daha sağlıklı zeminde ifade etmemize olanak sağlıyor. Bu sayede çizdiğimiz yol ve atılacak adımlara ilişkin daha kararlı ve sağlıklı hedefler koyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değinen Özvar, şöyle devam etti:

"Bir adım öteye götürerek bu sürece toplumu da entegre etmeniz çok önemlidir. Bu üçlü mekanizmaya toplumu da dâhil ettiğinizde kuracağınız dörtlü mekanizma, sağlıklı iş birliği gerçekleştirmeniz için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu sayede yükseköğretim kurumlarınız, devlet ve özel sektör kuruluşları, iş dünyası ve toplumla bütünleşik mekanizmayı oluşturabileceklerdir. Bu mekanizma ve süreçlerin düzgün şekilde işlemesi neticesinde üniversitelerimiz, devlet ve özel sektör kuruluşlarıyla uyumlu, iş dünyasının bilgi ve insan kaynağı ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, toplum beklentilerini karşılayan ve bu sayede bölgesel ve dolayısıyla ulusal kalkınmanın önünü açan kuruluşlar haline gelebilecektir."

Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki 22 üniversitenin toplam üniversite sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır. Bu şekilde bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli yükü üstlenmiş görülmektedir." diye konuştu.

Bölgesel kalkınma üniversitelerinin ihtisaslaştıkları alanlarda lisansüstü programlara öncelik vermelerini isteyen Özvar, "Bölgesel kalkınma üniversitelerimizin, hem bölgesel hem de ulusal ihtiyaçları dikkate alarak ülkemizin geleceğine her geçen gün daha fazla katkı sunacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.

Programın öğleden sonraki bölümünde ‘Program Genelinde Genel Değerlendirmeler Toplantısı’ yapıldı.

Toplantıda, üniversitelerin 2021 yılı performans göstergeleri ve programa dâhil oldukları yıldan günümüze gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında genel bir değerlendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Özvar, program kapsamında faaliyet yürüten 22 üniversite ile bir yıllık değerlendirme toplantısını tamamladıklarını belirtti.

Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmış 22 üniversitenin bölgeleri ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin bölgesel kalkınmayı hedefleyen projelerine Avrupa'dan da destek bulmaya başladıklarını anlattı.

Bölgesel kalkınma hedeflerine varabilmenin en önemli unsurunun üniversiteler olduğunu ifade eden Özvar, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman, nitelikli personel ve bilimsel araştırma gibi konularda da üniversitelerin önemini vurguladı.

Düzenlenen programla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin başta olmak üzere, bu programa katılım sağlayan tüm ihtisas üniversitelerinin bölgelerinde ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasında öncü rolü oynayacaklarına inanıyoruz. Üniversitelerimiz bulundukları şehirlerde ürettikleri katma değerle bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. İhtisas Üniversitelerinin de böylesine önemli bir paydaşlık ve misyonla bir araya gelmiş olması büyük önem arz etmektedir. Bu toplantı vesilesi ile ev sahibi olarak bizleri bir araya getiren başta Kastamonu Üniversitesi’ne ve Sayın Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a, dün olduğu gibi bugün de ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi’ kapsamında İhtisaslaşan Üniversitelerimizin yanında olan Yükseköğretim Kurulumuza ve Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a çok teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

