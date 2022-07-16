Büyük konser bugün

Etkinlikler kapsamında bugün akşam konser düzenlenecek. Düzenlenecek konserde Eser Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara hayranları ile buluşacak. »Haber Merkezi
16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın destekleriyle Çekerek ilçesinde bugün düzenlenecek olan ‘Doğa ve Spor Festivali’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında bugün akşam konser düzenlenecek. Düzenlenecek konserde Eser Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara hayranları ile buluşacak. »Haber Merkezi