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Büyük kolaylık

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilere tercih döneminde destek amaçlı hazırlanan “tercihkilavuzu.bozok.edu.tr” internet sitesini hayata geçirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Büyük kolaylık

YÖK Atlas tercih programı verileri dikkate alınarak Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan “tercih kılavuzu”, üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Son 4 yılın sayısal verileri toplanarak hazırlanan site ile öğrenciler, üniversitelerin puan, sıralama, kontenjan, akademisyen sayısı ve özel koşulların yer aldığı bilgilere daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği tercih kılavuzu uygulamasının yanı sıra “Online YKS Tercih Danışmanlığı” hizmeti de öğrencilerin istifadesine ücretsiz sunulacak. Öğrenciler, tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresinden tercih kılavuzuna ve Online YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine ulaşabilecekler.
"VERİLERE DAHA KOLAY ULAŞABİLECEK"
YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Yozgat Bozok Üniversitesi'nin topluma hizmet açısından bir uygulaması. Bu uygulama, ülke genelinde sınava giren öğrencilerimize beş farklı alanda yardımcı olacağımızı düşündüğümüz bir platform. Bu platformda öğrencilerimiz il, bölge, bölüm, alan ve üniversite bazında verilere ulaşabiliyorlar. Bu veriler son 4 yıla ait veriler. Başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşme durumu, puan durumu ve o bölüme ait öğretim üyeleri sayılarına ulaşılabiliyor. Öğrencilerimize burada sağlamak istediğimiz durum, sınav sonucuna göre tercihlerini oluştururken YÖK Atlas tercih programından aldığımız verileri kullanarak daha kolay ve pratik şekilde ulaşmak istedikleri bölüm tercihlerine ulaşabilmelerini sağlamaktan geçiyor” dedi.
"ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ"
Yozgat Bozok Üniversitesi olarak tercih yapacak öğrencilere ücretsiz online danışmanlık hizmeti de vereceklerini belirten Güney, “Tercih kılavuzu uygulamasının dışında 27 Temmuz’da başlayacak olan YKS tercihlerinde öğrencilere yönelik online danışmanlık yapma hedefimiz var. Umarım bu çalışma sonucunda öğrencilerimiz verilere çok daha kolay ulaşırlar ve bizim vermiş olduğumuz yöntemle hedeflerine ulaşmış olurlar. Ben şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin doğru tercih yapmalarına Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yardımcı olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.» İHA
 

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