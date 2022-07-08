Başkan Köse yayımlamış olduğu mesajında; “Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı Kurban Bayramı’nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bayramlarımız birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi adına da çok büyük bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Hac vazifesini yerine getirmek için bu sene Kurban Bayramını kutsal topraklarda geçiren Köse,” Yüce Mevla’m bu sene hac vazifemizi yerine getirmeyi bizlere nasip eyledi. En kalbi duygularla buradan Yozgatlı hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. »Haber Merkezi