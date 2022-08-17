Büyük başarı

Aksoy’a ödülünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

Konuyla ilgili İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencimiz Aybüke Aksoy I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda bin 35 proje arasından 11’inci olarak ödülünü Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendiden aldı.

Öğrencimiz ile danışman öğretmenlerimiz Yusuf Ünal, Merve Şirin, Tuba Delice ve okul yöneticilerimizi tebrik ederiz.” dedi. »Haber Merkezi