Büyük başarı

Kurucu Müdür Burak Yıldırım yapmış oldukları başarı hakkında basın açıklması yaptı.

Yıldırım, yapmış olduğu basın açıklamasında; “Öncelikle sevgili öğrencilerimizi, kıymetli velilerimizi, bu başarıda büyük emeği bulunan kurs öğretmenleri ile yöneticilerimizi ve elbette onları hayata hazırlayan değerli okul öğretmenleri ile yöneticilerini kutluyorum. Bu başarı hepimizin. Yozgat’ta işini en ciddi şekilde yapan ve her bölümde başarılar elde eden Yeni Nesil Kurs Merkezi olarak bu yıl sınav hazırlıklarımızı; pozitif disiplin, birebir takip ve başarı teması üzerine yaptık. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca düzenli olarak takiplerini gerçekleştirdik. Etütler, dün dersleri dediğimiz tekrar dersleri, akşam dersleri, kamplar, bölüm denemeleri, tarama sınavları ve deneme analizleri yaptık. ÖSYM'nin son müfredatına uygun deneme sınavlarını büyük bir ciddiyetle gerçekleştirdik. Prova niteliğindeki sınavlar ile tecrübe kazanan öğrencilerimiz gerçek sınavlarına bu motivasyonla girdi. Sonuçların açıklanması ile tercih döneminde de öğrencilerimize gelecek planlamaları konusunda yardımcı olduk. Bu emeğin karşılığını almış olmak, öğrencilerimizin istedikleri üniversitelere yerleşmesinde köprü vazifesini yerine getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Bilgi, ilgi ve emek yine fark yarattı. Öğrencilerimize yeni hayatlarında da bu başarılarının devamını diliyorum. Pırıl pırıl yetişen bu gençlerimizin, Yozgat'a ve Ülkemize faydalı birer birey olacaklarından eminim. Ayrıca tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki istedikleri bölüme azim ve gayretleriyle inşallah ulaşacaklardır” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

