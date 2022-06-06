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Büyük başarı

Yozgat’ta il genelinde resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafikle ilgili slogan, karikatür ve resim yarışması düzenlendi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:09
Büyük başarı

Düzenlenen yarışmalarda, Sarıkaya ilçesinde öğrenim gören İlknur Serbest slogan dalında birinci, Eymen Yasir Güneş karikatür dalında ikinci, Zümra Dursun ise resim dalında ikinci oldu. İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “İlimiz genelinde bulunan resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafikle ilgili slogan, karikatür ve resim yarışması düzenlenmiştir. Düzenlenen yarışmalarda slogan dalında öğrencimiz İlknur Serbest birinci, karikatür dalında öğrencimiz Eymen Yasir Güneş ikinci, resim dalında ise öğrencimiz Zümra Dursun ikinci olmuştur. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi. Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 06.06.2022 12:08
Anahtar Kelimeler:
BUYUK BAŞARI
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