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“Bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır"

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, “Amasra’da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir” dedi.

16 Ekim 2022 Pazar 02:09
“Bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır"





Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Amasra’da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir.
Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır. Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. 
»İHA
 

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Bütün Boyutlarıyla Soruşturulacaktır
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