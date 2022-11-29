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Burslar İstanbul’dan

Her yıl düzenli olarak eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katkıda bulunan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yeni eğitim ve öğretim sezonunda da gerekeni yaparak Yozgatlı Yükseköğretim öğrencilerine Yozgat Vakfı bünyesinde burs katkısında bulundu.

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Burslar İstanbul’dan

İstanbul’da faaliyet veren ve Yozgat ile alakalı sivil toplum kuruluşları arasında sosyal sorumluluk projelerinde tek adres olan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bu yılda Yükseköğretim öğrencilerine burs verme geleneğini bursiyer sayısını arttırarak devam ettirme başarısını sağladı. 
Türkiye genelinden yoğun talep gören İstanbul Yozgatlılar Federasyonu çıtayı yükselterek Yozgat Vakfı üzerinden daha fazla öğrenciye ulaşma gayreti gösterdi. 
“TÜM BAŞVURULARI KARŞILAMA ÇABASINDAYIZ”
Yaklaşık 808 civarında başvuruyla karşılaştıklarını söyleyen Genel Başkan Ahmet Yılmaz gün geçtikçe gelen tüm başvuruları karşılama çabasında olduklarına değindi. 
Konuyu değerlendiren Yılmaz; “Bilindiği üzere İstanbul’da birçok hemşeri derneğimizin birleşmesi ile oluşan federasyonumuz gün geçtikçe büyüyor ve memleketimizin insanına birçok alanda hizmet ve katkı sağlamaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi ise eğitim burslarıdır. Yozgatlı olup gurbette eğitim gören öğrencilerimize katkı sağlamak, onları bulundukları yerlerde kimsesiz bırakmamak, görmezden gelmemek adına her yıl düzenli olarak burs katkısı sağlıyoruz. İş insanlarımızın ve hayırsever hemşehrilerimizin büyük destekleri ile bu sayıyı her yıl daha yukarıya taşıyoruz. Bu dönem her dönemkinden daha fazla bir taleple karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isterim. Üniversiteye giriş standartlarının değişmiş olması, içerisinde bulunduğumuz ekonomik dengelerin farklılaşması gibi birçok etkende burs talebinde bulunan öğrencilerin artışında etken oldu düşüncesindeyiz. Bu yıl her yıl ki talepten çok daha fazlasını gördük, 808 civarında öğrenci kardeşimizin bizden burs talebi oldu. Taleplerin tamamını kabul ettik ancak bu sayıda öğrenciye burs verecek bütçe ve imkana şimdilik sahip olmadığımız için kendi yazılımımız olan bir ihtiyaç algoritmasıyla başvuruda bulunan öğrencilerimizi ihtiyaç durumuna göre sıralamaya aldık. Muhakkak her talep eden öğrencimizin ihtiyacı vardır ancak işe en çok hatırlı olanından değil, en çok ihtiyacı olanından başlamayı doğru bulduk. Bu anlamda mevcut bütçemiz doğrultusunda 212 tanesi doğrudan Yozgat Vakfı tarafından desteklenmek üzere 386 öğrencimize bu dönem burs verme imkânı bulduk. 422 öğrencimize ne yazık ki karşılık veremedik. Burs verdiğimiz öğrencilerimizin 223 tanesi İstanbul, 32 tanesi Yozgat geri kalan 131 kişi ise diğer illerde öğrenim görmektedir. Ayrıca burs alan öğrencilerimizin yüzde 60’ını kız öğrencilerimiz oluşturuyor. Sistemli bir şekilde hareket ederek daha hakkaniyetli bir iş yapma gayretindeyiz.” dedi. 
“SAYIYI ARTTIRACAĞIZ”
Bundan sonraki dönemlerde de sayıyı arttırarak faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Yozgat Vakfı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz; “Yozgat’ın geleceği Yozgatlı gençlerin iyi eğitimler alarak memleketlerine katkı sağlamasından geçiyor. Memleketimizin geleceği olan gençlerimizi bugünlerinde yalnız bırakmamak ise her Yozgatlının boynunun borcudur.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Burslar İstanbuldan
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