Bulvar yapılıyor

Adli Tıp Kurumunda, KYK Yurtları ve Bozok Üniversitesine kadar bağlanacak bulvarın altyapı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, yetkilerden yapılacak olan bulvar hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu. Yozgat’a yakışır bir bulvar olacağının altını çizen Köse, “Adli Tıp Kurumumuzdan, KYK Yurtları ve Bozok Üniversitemize kadar bağlanacak bulvarımızda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanması sonrası asfalt serimi, kaldırım ve ışıklandırmalar ile şehrimize yakışır bir bulvar kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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