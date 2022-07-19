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Buluşmalar devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta yapmış olduğu vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Buluşmalar devam ediyor

Meclisin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a gelen Milletvekili Sedef, ilçelere ve köylere yapmış olduğu ziyaretleri sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sorgun, Akdağmadeni, Sarıkaya, Saraykent, Akdağmadeni ilçelerini ve köyleri gezen Sedef, Boğazlıyan ilçesi ve köylerini de gezdi. 
BAŞKANLARA ZİYARET 
Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar ve Sırçalı beldesiniz ziyaret eden Sedef, belediye başkanları ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında belediye başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Sedef, “ Boğazlıyan ilçemize bağlı Yenipazar Beldemizi ve Sırçalı Beldemizi ziyaret ettik. Yenipazar Belediye Başkanımız Menderes Baran'ı ve Sırçalı Belediyesi Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. İlgi ve alakalarıyla misafir eden Başkanımıza ve Belediye personeline teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
ESNAFLA BULUŞTU
İlçe ziyaretleri kapsamında esnaflar ile bir araya gelen Sedef, “Esnaflarımızın isteklerini ve sıkıntılarını dinledik. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde esnaflarımız ile sohbet ederek işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diledik. Güler yüzleriyle bizleri misafir eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
»Rabia Şahin 

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Buluşmalar Devam Ediyor
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