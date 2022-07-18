Buluşmada Yozgat’ı konuştu

Etkinliğe katılan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Milletvekili Ethem Sedef, CHP Milletvekili Ali Keven ile Yozgat’ın ihtiyaç ve taleplerine ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen ve Yozgatlılar Vakfı tarafından desteklenen buluşma etkinliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, bayramı da fırsat bilerek böyle anlamlı bir organizasyona imza eten İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ile Yozgatlılar Vakfı Başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Federasyon olarak Yozgatlılar arasındaki birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek adına sosyal içerikle etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydeden Çağan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi, “Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutlu olduk. Gerek iş yoğunluğu ve gerekse de farklı sebeplerle memleketlerinden uzak kalan hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasret giderdik. Federasyon olarak önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduk. İnanıyorum ki bu buluşma hemşehrilerimize yönelik olumlu şekilde yansıyacaktır. Eğitim başta olmak üzere istihdama dönük atılacak adımlar ve Yozgat’a yapılacak yatırımları da değerlendirme fırsatı bulduk. Siyasi partilerin temsilcileri ile STK’lar da bu etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Amacına ulaşan bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Ben bir kez daha bu vesile ile ‘Sıladan Gurbete’ adlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

»Haber Merkezi