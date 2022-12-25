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Bülten Dağıtıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Niyazi Yılmaz tarafından İdari Birimlerde Hizmet Veren Personellere Aylık Bülten dağıtıldı

25 Aralık 2022 Pazar 02:25
Bülten Dağıtıldı

Başhekim Kozan; “Gerek sağlık alanındaki gelişmeler, yaptığımız etkinlikler konusunda çalışanlarımızı bilgilendirmek, gerekse yenilikleri ve birçok konudaki deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla aylık bir bülten çıkarmaktayız. Hazırladığımız bu bülteni verilen katkı ve geri dönüşlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Okuyucularımız bültenimizde hizmetlerimizin tanıtımı, bağlantılı olarak güncel sağlık konuları ve yaptığımız etkinlikleri bulabilecekler. Herkesin katkısı ve paylaşımlarını bekleriz, bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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Bülten Dağıtıldı
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