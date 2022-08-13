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Bugün Roma Hamamı

Sorgunda faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) bu hafta kitapları Sarıkaya Roma Hamamında okuyacak.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Bugün Roma Hamamı

SORGED tarafından hayata geçirilen “Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma günleri devam ediyor. Kitap okuma etkinliğini her hafta sonu Yozgat’ın farklı kültürel ve tarihi alanlarda gerçekleştirdiklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kitap okumaya ve Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam edeceğiz. ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğimiz 2017 yılında başladı. Etkinliğe ilk başladığımız zamanlarda amacımız gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktı. Çünkü gençler çok fazla kitap okumuyor, sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorlar. Bizde ne yapabiliriz, kitap okumada nasıl bir yöntem uygulayabiliriz ki gençleri okumaya yönlendirebiliriz. Bireysel olarak hepimiz işten, dersten çok fazla kitap okuyamıyoruz. Bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek hiç değilse bir saat kitap okuma fırsatı yakalayabiliyoruz. İlk başladığımız zaman sadece Sorgun’da bu etkinliği yapıyorduk. Çarşamba ve Cuma günleri birer saat kitap okuyorduk. Daha sonrasında çayımızla birlikte sohbetimizi gençlerle yapıp, ayrılıyorduk. Hiç kitap okumayan gençler, bu etkinlik sayesinde 3-4 tane kitap bitirdiler. Buda bizim için çok büyük bir kazançtı” dedi.  
Kitap okumak, farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yol olduğunu ifade eden Uğuz, “Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikayelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adımdır. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz. Çay sohbetinde Avrupa Fırsatlarını konuşacağız. Çay sohbetinde, Erasmus+ programının gençlere sunduğu fırsatlardan, ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabileceğini ve gönüllülük projelerini konuşacağız. Etkinliğimizde saat 15.00-16.00 arası kitap okuma, 16.00-17.00 arası çay sohbeti yapacağız. Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır”şeklinde konuştu. »Haber Merkezi 

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