Bugün başlıyor

Program, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Program'ın ilk gününde GÖK Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

GÖK Çalıştayı, 2030 yılına ilişkin gelecek senaryolarından hareketle katılımcıların girişimlerini tasarlayacakları tam günlük bir atölye çalışmasıdır.

15 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan GÖK Çalıştayı, Bozok Üniversitesinin farklı bölümlerinden 30 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Çalıştay, 2030 yılına yön veren alanların paylaşılacağı ve katılımcı ekiplerin kendi fikirlerini tartışabilecekleri bir modelde gerçekleştirilmekte. Çalıştaya katılan ekipler, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü mentörlerinin desteği ile kendi girişimlerini tasarlayacaklar.

Programın ikinci gününde Genç Girişim Vizyon Konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda geleceğe yön veren girişimler ve girişimcileri dinleyecekler. Ayrıca GÖK Çalıştayına katılan aday ve girişimciler, jüri tarafından değerlendirilecekleri sunumlarını gerçekleştirecek. Program, dereceye giren aday ve girişimcilere sunulacak ödüllerin verileceği tören ile sonra erecek.

PROGRAM HAKKINDA

Program, üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve sporu ilgilendiren farklı alanlarda bir arada çalışarak yenilikçi bakış açısının geliştirilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Spor sektörü incelendiğinde, özellikle büyük spor kulüplerinin bilimsel ve teknolojik çözüm ihtiyaçlarını karşılamak için çoğunlukla yurt dışındaki kaynak ve araçları kullandığı ve alternatiflerin yetersiz olduğu görülmektedir. Genç Girişimciler Programı kapsamında, seçilen 12 üniversitede yapılmakta olan GÖK

çalıştaylarının, Türkiye'nin spor odaklı girişimcilik ekosisteminintemellerini atmak için iyi bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir. Bu programda temel amaç; toplumun fiziki ve mental sağlıklarını güçlendirmek, spor sektörünün geleceğine yön veren ana trendlerin ışığında 2030 yılına ilişkin olası gelecek durumlarını belirlemek ve bu durumu ortaya çıkarmak için gereken yol haritası ve ihtiyaçları alternatif yaklaşımlarla ortaya çıkarmaktır. Program, herkes için daha iyi bir gelecek tasarımı yapmak, bu geleceği ortaya çıkarabilmek için gerekli olan yetkinlikleri ve girişim fikirlerini öğrencilerin katılımı ile belirlemektir.

Bu programın temelini oluşturan GÖK Metodolojisi, yeni fırsatların belirlenmesi, bunlara ilişkin pozisyon alınması ve bu sırada ortaya çıkacak risklerin ve sürprizlerin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir. »Haber Merkezi