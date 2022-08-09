Buğday hasadı yapıldı

Yerli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 6 ilçede 15 köyde 12 kuruluşa ait 32 çeşit buğdayla yapılan yerli buğday çeşit demonstrasyonların hasatları Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, teknik personelleri ve çiftçiler ile birlikte yapıldı.

Yapılan demonstrasyon ekimleri ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzce 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu çalışmada, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ekilen çeşitlerin bir kısmı daha önce tarla günü ile çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılmıştı. Daha sonra Sayın Vali Ziya Polat’ın katılımı ile buğday hasadını başlatmıştık. Yaptığımız demonstrasyonların hasatlarını teknik personelimiz ve çiftçilerimizle birlikte yaparak bitirdik.

Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Fazılbey, Kürşad çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Bozkır, Taner, Yavuz, Şehzade çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey, Es26 ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar, Nusrat ve Halis çeşitleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Nevzatbey, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB’ üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 2, Alp1, Ziraat, Asiya ve Hüseyinbey çeşitleridir. Bu çeşitlerden ilimiz şartlarında çok güzel verimler aldık. Sulu-Kuru Taban-Yarıtaban ve Kıraç arazilerde olmak üzere değişik şartlarda uyguladık. Bu çeşitlerden çeşitli toprak ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak dekardan 200 ile 660 kilogram arasında verimler aldık. Özellik bazı çeşitlerin kuru şartlarda dekardan 400 kilogram civarında verimler vermesi bizi ve çiftçilerimizi çok memnun etti. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl Müdürlümüze başvurabilirler. Kendilerine çeşitler, yetişme şartları ve özellikleri ve verimleri, hakkında detaylı bilgi verilecektir. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş ve yabancı çeşitlerle aynı verimler sahip hatta daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitlerimizi çiftçilerimize göstererek tanımak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olanları ekmelerini tavsiye ediyoruz.”

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