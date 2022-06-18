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Bu rekor Yozgat’ın

Yozgat Belediyesi öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile Valilik binası karşısında bulunan Menekşe Evleri’nin yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi kapsamında yapılan kamulaştırma çalışmasında ülke genelinde Yozgat rekoru elinde bulunduruyor.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Bu rekor Yozgat’ın

Menekşe Evleri’nin yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapmayı planlayan Yozgat Belediyesi hak sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde yüzde 96,5 oranında anlaşma sağlayarak Türkiye rekoru kırdı. Mahkemeye vermeden, hak sahipleri ile büyük oranda anlaşma sağlayan tek belediye olan Yozgat Belediyesi, Menekşe Evleri’nde yıkım çalışmalarına hız verdi. Projeye Kurban bayramı sonrasında temelleri atılarak başlanılacağı öğrenilirken, proje sonrasında Yimpaş tarafından TKDK binasının bulunduğu yol ve devamında Şehir Hastanesi bağlantı yolları yapılacak. »Haber Merkezi

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