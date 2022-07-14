Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.408,08
ALTIN
970,44
DOLAR
17,43
STERLİN
20,73
EURO
17,53
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Bu belirtiler varsa dikkat!

Kene ısırmaları ile birlikte görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı uyarılarda bulunan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kene ile mücadelede en etkili yöntemin tedbir, erken tanı ve tedavi olduğunu söyledi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Bu belirtiler varsa dikkat!

KKKA'nın endemik bir hastalık haline geldiğine dikkat çeken Dr. Şahin, vatandaşlara uyarıda bulundu. KKKA vakalarının görülmesinin beklendiğini belirterek hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgi veren Şahin, “İnsan vücuduna yapışan keneler aracılığıyla bulaşan virüsün bulaşığını önlemek. Hastalığın erken tanınması ile ilgili hem halkın hem sağlık çalışanlarının duyarlılığını artırmak. Son olarak ta tanı veya ön tanı konan hastalara gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak” dedi.
Nisan ayında başlayan kene vakalarının Eylül ayına kadar devam edebildiğini belirten Şahin, bu dönemde özellikle hayvancılıkla uğraşan, tarla ve bahçeye giden insanların kenelerin vücutla temasının olmayacağı şekilde tedbir almaları için çağrıda bulundu. 
Kenelerin uçmadığını, yürüyerek insan vücuduna çıktıklarını anlatan Şahin, insanların korunmak için pantolonlarının paçalarını çoraplarının içerisine sokarak kenenin vücuda yapışmasını önleyebileceğini ifade etti.
"VÜCUTTA NE KADAR KISA TUTUNURSA VİRÜSÜN GEÇİŞİ DE O KADAR AZALIR"
Tarlada veya bahçede çalışanların evlerine dönüşlerinde vücutlarına kene yapışıp yapışmadığını kontrol etmeleri için çağrıda bulunan Şahin, “Çünkü keneler vücutta ne kadar kısa tutunursa virüsün geçişi de o kadar azalır. 
Kenenin vücuttan hemen uzaklaştırılması gerekiyor. Ayrıca keneye çıplak elle dokunulmamalı. Elimizde bir eldiven ya da kumaş parçası olmalı. 
Onunla tutarak vücuttan uzaklaştırmalıyız. Kenenin vücuttan uzaklaştırılmasında en ideal yöntem ise pens. Ama öyle durumlar oluyor ki kene sıkı tutunduğunda bazen çıkaramayabiliyoruz. O zaman da bir sağlık kuruluşuna giderek ivedilikle keneyi çıkarttırmalıyız” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bu Belirtiler Varsa Dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anız yakmayın!
Anız yakmayın!
Esnafla bir arada
Esnafla bir arada
MHP’den ziyaret
MHP’den ziyaret
Hızlı tren yine ertelendi
Hızlı tren yine ertelendi
Belediyeye ziyaret
Belediyeye ziyaret
Halkla buluştu
Halkla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim