Bu belirtiler varsa dikkat!

KKKA'nın endemik bir hastalık haline geldiğine dikkat çeken Dr. Şahin, vatandaşlara uyarıda bulundu. KKKA vakalarının görülmesinin beklendiğini belirterek hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgi veren Şahin, “İnsan vücuduna yapışan keneler aracılığıyla bulaşan virüsün bulaşığını önlemek. Hastalığın erken tanınması ile ilgili hem halkın hem sağlık çalışanlarının duyarlılığını artırmak. Son olarak ta tanı veya ön tanı konan hastalara gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak” dedi.

Nisan ayında başlayan kene vakalarının Eylül ayına kadar devam edebildiğini belirten Şahin, bu dönemde özellikle hayvancılıkla uğraşan, tarla ve bahçeye giden insanların kenelerin vücutla temasının olmayacağı şekilde tedbir almaları için çağrıda bulundu.

Kenelerin uçmadığını, yürüyerek insan vücuduna çıktıklarını anlatan Şahin, insanların korunmak için pantolonlarının paçalarını çoraplarının içerisine sokarak kenenin vücuda yapışmasını önleyebileceğini ifade etti.

"VÜCUTTA NE KADAR KISA TUTUNURSA VİRÜSÜN GEÇİŞİ DE O KADAR AZALIR"

Tarlada veya bahçede çalışanların evlerine dönüşlerinde vücutlarına kene yapışıp yapışmadığını kontrol etmeleri için çağrıda bulunan Şahin, “Çünkü keneler vücutta ne kadar kısa tutunursa virüsün geçişi de o kadar azalır.

Kenenin vücuttan hemen uzaklaştırılması gerekiyor. Ayrıca keneye çıplak elle dokunulmamalı. Elimizde bir eldiven ya da kumaş parçası olmalı.

Onunla tutarak vücuttan uzaklaştırmalıyız. Kenenin vücuttan uzaklaştırılmasında en ideal yöntem ise pens. Ama öyle durumlar oluyor ki kene sıkı tutunduğunda bazen çıkaramayabiliyoruz. O zaman da bir sağlık kuruluşuna giderek ivedilikle keneyi çıkarttırmalıyız” diye konuştu.

»Haber Merkezi