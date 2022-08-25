Broşür dağıttılar

Yozgat genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmekte olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) sosyal çalışmacı, sosyolog ve psikologlardan oluşan meslek elemanları Yozgat Valiliği erkek çalışanları ile kurumlara gelen vatandaşlarımıza ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosu çerçevesinde el ilanı ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Yozgat Valiliğinde 358 kamu çalışanı ve vatandaşa ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu adı altında bilgilendirmede bulunarak şiddetin son bulması için farkındalık çalışması yürüterek broşür ve afiş dağıtımı gerçekleştirdi.

ŞÖNİM meslek elemanlarınca, hizmetlerinin bilinirliğinin arttırılması ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik etkinliklerinin eğitim ve saha çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

ŞÖNİM meslek elemanlar tarafından yapılan açıklamada, “İç İşleri Bakanlık talimatları ve Valimiz Ziya Polat'ın himayelerinde yürütülen ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosu çerçevesince 100 bin erkeğe ulaşmayı hedefledik 3 ay içerisinde yaklaşık 40 bin erkeğe ulaştık” denildi. »Haber Merkezi