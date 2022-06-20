Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında il ve ilçe müftülüklerince tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 2022 Yılı Vekaletle Yoluyla Kurban Organizasyonu’nun daha geniş kitlelere ulaştırılmak ve bilgilendirilmek amacıyla esnaf ile vatandaşlara broşür dağıtıldı. İl Müftülüğü personelleri tarafından esnaflar ziyaret edilerek hem bilgilendirildi hem de tanıtım broşürleri verildi.

Bağışları almaya başladıklarını belirten İl Müftüsü Ali Gülden, “Kardeşlerimizle gönülden köprüler kurmak için herkesi Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen Vekaletle Kurban Organizasyonuna destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi