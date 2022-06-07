Bozulan yollar yapılıyor

Yapımı tamamlandıktan sonra caddenin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Belediyemiz ekipleri bozulan yollarda yapım onarım işlerini hız kesmeden devam ediyor. Doğalgaz anahat bağlantısı yapımı aşamasında çelik boru imalatı için yeniden bozulan Hastane yolunda yol yapım çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Haber Merkezi

