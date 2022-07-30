Bozulan yollar yapılıyor

Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokakların yol yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sarıkaya da doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi 680 ve 685 numaralı sokaklarda doğalgaz hattı geçmesi sebebiyle bozulan yolların yeniden yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “İlçemizde doğalgaz çalışmaları devam ederken, bizlerde belediye olarak bozulan yollarımız yeniden yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak caddelerimizi alt ve üst yapısı ile yepyeni bir hale kavuşturacağız” dedi.

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