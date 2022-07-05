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Bozulan yollar yapılıyor

Sarıkaya ilçesinde, doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Bozulan yollar yapılıyor

Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, halkın daha rahat yaşamlarını sürdüre bilmeleri için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 
Doğalgaz çalışmaları esnasında ilçede bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarıldığını belirten Başkan Açıkel, “Doğalgaz çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan mahalle ve sokaklarımızın yollarını sıcak asfalt, parke ve betonla yeniden düzenleyerek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde aralıksız devam edecektir” dedi.»Haber Merkezi

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Bozulan Yollar Yapılıyor
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