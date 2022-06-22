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Bozulan yollar yapıldı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Bozulan yollar yapıldı

Doğalgaz çalışmaları esnasında ilçede bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde doğalgaz çalışması ile bozulan yollar, Gürün Belediyesi tarafında n hızla onarılıyor.
Yenidoğan Mahallesi 16, 17, 18 ve 19 numaralı sokaklarda devam eden doğalgaz çalışmaları nedeni ile bozulan yollar, hava şartlarının uygun olması ile hızla onarılmaya başlandı.. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Doğalgaz çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan mahalle ve sokaklarımızın yollarını sıcak asfalt, parke ve betonla yeniden düzenleyerek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde aralıksız devam edecektir” dedi. Haber Merkezi
 

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Bozulan Yollar Yapıldı
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