Bozok’tan yurt cevabı!

Yapılan açıklamada, “26.10.2022 tarihinde Ulusal bir basın kuruluşu tarafından yapılan ‘Fuat Oktay'ın Adını Taşıyan Okulun Öğrencileri Açıkta Kaldı’ başlıklı habere istinaden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında aktif olarak toplam 387 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 276'sı kız 111'i erkek öğrencidir. Öğrencilerden 82 (50 erkek, 32 kız)'si ailesi ile birlikte Çekerek'te yaşamaktadır. Bunun dışında Çekerek'e günübirlik gidiş-geliş yapan, yurtta barınma ihtiyacı olmayan, Yozgat il sınırlarında ikamet eden 15 (8 erkek, 7 kız) öğrenci bulunmaktadır. Bu kapsamda barınma ihtiyacı olan 290 öğrenci (53 erkek, 237 kız) bulunmaktadır. İlçemizde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı'na ait kız yurdunda toplam 142 kız öğrenci barınmaktadır. Ayrıca Çekerek Belediyesi kız öğrencilerine yönelik toplam 150 kişilik yurt tahsis etmiştir. Fakat bu yurda 27 öğrenci kayıt yaptırmış ve 123 kişilik boş kontenjan kalmıştır. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda okuyan ve ailesi ile birlikte ikamet eden ve Yozgat merkezden gidiş-geliş yapan 58 erkek öğrencinin dışında kalan 53 erkek öğrenci için ise Çekerek Kaymakamlığı ve Çekerek Belediyesi tarafından apartman ve öğretmenevi tahsis edilmiştir. Haberde yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çekerek Kaymakamlığı, Çekerek Belediyesi ve Üniversitemiz iş birliği ve sağlanan imkânlar dolayısıyla ilçemizde okuyan öğrencilerimizin barınma problemi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

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