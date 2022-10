Bozok’tan bir başarı daha

2004 yılından bu yana öğrenciler, aileler, akademisyenler, üniversite yöneticileri, hükümetler ve sanayi kuruluşları için üniversiteler hakkında güvenilir performans verileri sağlayan Times Higher Education (THE), üniversitelerin dünya çapındaki performansını değerlendirmek ve takipçilerine yükseköğretim kurumlarının misyon ve başarılarını anlatmak için üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralamaktadır. Bozok Üniversitesi ‘Klinik ve Sağlık’ alanında 801+ aralığında Dünya sıralamasına girdi.

Türkiye’den 45 üniversite sıralamaya girmeyi başaran Bozok Üniversitesi, 301-400 aralığında 1 üniversite, 401-500 aralığında 1 üniversite, 501-600 aralığında 2 üniversite, 601-800 aralığında 7 üniversite, 801+ aralığında ise aralarında üniversitemizin de olduğu Acıbadem, Akdeniz, Atatürk, Bahçeşehir, Başkent, Bezmialem, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Uludağ, Manisa Celal Bayar, Çukurova, Dicle, Düzce, Erciyes, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Gaziantep, İnönü, İstanbul Medipol, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Marmara, Necmettin Erbakan, Ondokuz Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Tokat Gaziosmanpaşa, Van Yüzüncü Yıl, Yeditepe ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin bulunduğu 34 üniversite yer aldı.

Bozok Üniversitesinin THE İndeksi Dünya sıralamasında ‘Klinik ve Sağlık’ alanında 801+ aralığında yer alması dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ: “Uluslararası değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2023 Dünya Üniversite sıralamaları listesinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan sıralama raporunda büyük bir başarı yakalayan Bozok Üniversitesi şimdi de aynı kuruluş tarafından değerlendirmeye tabi tutulan “Klinik ve Sağlık” alanında büyük bir başarıya imza atmıştır. Başarı grafiğimizin farklı alanlarda sürekli yükseliş trendi göstermesi bizleri sevindirmektedir. ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ mottosuyla sürdürdüğümüz marka üniversite olma yolculuğunda katkı sunan, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi