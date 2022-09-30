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Bozok’tan başarı

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programında Yozgat Bozok Üniversitesinden iki proje desteklenmeye hak kazandı.

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
Bozok’tan başarı

Özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluşturmayı, bu bireylere; eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Bozok Üniversitesinde ‘Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Eğitim Programı’ projesi ile Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aygül Nalbant ve ‘Güçlü Anne Güçlü Çocuk’ projesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Şener Taplak desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK 4008 Programı desteği almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri, kurumsallaşma ve akademik performans noktasında üniversite olarak çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek “Gerek öğrenci, gerekse akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerini önemsiyorum. Bilim toplum destek programları bünyesine TÜBİTAK tarafından bu yıl eklenen 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı, farkındalık oluşturacak projelere de imza atılmasına vesile olacaktır. Yürüttükleri bu projeler dolayısıyla akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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Bozoktan Başarı
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