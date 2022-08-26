Bozokspor’dan hızlı giriş

Bölgesel Amatör Lig’de Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübünün futbolcu ve teknik heyetini Yozgat Kampı’nda ziyaret eden Belediye Başkanı Celal Köse, takıma hitaben yaptığı konuşmada futbolculara tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, yönetim, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini söyledi.

Yeni sezon için Polat Özkan ile anlaştıklarını ifade eden Başkan Köse, bu şehre sözlerini tutacaklarını belirtti.

2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de attığı 23 golle gol kralı olan tecrübeli futbolcu Ercan Kuruçay ve birçok başarılı futbolcu ile anlaştıklarının altını çizen Köse, “İlk hedefimiz olan kulübümüzü BAL’dan Üçüncü Lige çıkarmak için Polat Özkan hocamızla sözleşme imzaladık. Polat Özkan diğer kardeşlerimiz gibi bu şehrin çocuğu. Başarısıyla herkesin gönlüne taht kurmuş, burada da inşallah başaracağına emin olduğumuz bir arkadaşımız. Elimizin altında böyle bir yetişmiş şehrimizin evladı dururken başka yerlerden birini getirmeyi doğru bulmadık. İnşallah takımımızı Polat Özkan hocamıza teslim ettik. Polat hocamıza takımımızı teslim ederken yeni transferlerimizle takımımızı güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimize, Yozgat’ımıza bekledikleri başarıyı inşallah vereceğiz.” dedi.

Ziyarette takım için sezonu sakatlıksız, kaza ve beladan uzak hayırlı bir şekilde geçirmek niyetiyle kurban kesildi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 2. etap kampının ise Afyonkarahisar’da olacağı bildirildi.

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