Bozokspor Hentbolda üstünlük sağladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı kendi sahasında karşılaştığı Seyhan Belediyespor maçını 30-29 skorla yenmeyi başardı.

Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor salonunda oynan maç çekişmeli geçti. Maça birbirini tartarak başlayan iki takım karşılıklı sayılar buldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da takımlar kazanmak için tüm gücüyle mücadele etti. Takımların kazanma mücadelesi seyir zevki bir mücadeleye dönüştü.

Son dakikalara doğru üstünlüğü ele alan ev sahibi Yozgat Belediyespor Hentbol Takımı maçı 30-29 skorla kazandı.

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