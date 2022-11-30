Bozokspor'a ceza



Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 25 Kasım 2022 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Kurul, 20 Kasım günü oynanan Yozgat Bozokspor- Develigücü maçında gerçekleşen saha olayları nedeniyle Yozgat Bozokspor takımına bin lira para cezası verirken, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verirken, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca ihtar cezası verilmesini karara bağladı.

Kurul, ayrıca Develigücü takımına 1 maç seyircisiz oynama cezası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilmesine hükmetti.

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