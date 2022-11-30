Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,48
ALTIN
1.051,18
DOLAR
18,65
STERLİN
22,36
EURO
19,33

Bozokspor'a ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Yozgat Bozokspor- Develigücü müsabakasında gerçekleşen saha olayları nedeniyle iki takımada ceza verdi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:30
Bozokspor'a ceza


Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 25 Kasım 2022 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. 
Kurul, 20 Kasım günü oynanan Yozgat Bozokspor- Develigücü maçında gerçekleşen saha olayları nedeniyle Yozgat Bozokspor takımına bin lira para cezası verirken, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verirken, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca ihtar cezası verilmesini karara bağladı.
Kurul, ayrıca Develigücü takımına 1 maç seyircisiz oynama cezası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilmesine hükmetti. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Bozokspora Ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLER YANDI
YÜREKLER YANDI
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Sorunlar masaya yatırıldı
Sorunlar masaya yatırıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Hizmetler konuşuldu
Hizmetler konuşuldu
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim