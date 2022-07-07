Bozok Üniversitesine davet

Televizyon programında canlı yayın konuğu olan Rektör Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümlerinin yanı sıra yanında ihtisas üniversitesi olması özelinde öğrencilere sunduğu avantajlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Öğrencilerin yorucu bir çalışma sonrası hak ettikleri bir tercih süreci yaşadıklarını belirten Karadağ, hedefe odaklanmanın başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Bozok Üniversitesi’nin bir ilki gerçekleştirerek öğrencilerin kolay ve bilinçli bir tercih yapabilmeleri adına il ve bölge bazlı tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresi üzerinden online tercih rehberi ve danışmanlık hizmeti sunduğuna dikkat çekerek Karadağ, “YÖK Atlas verilerini referans alarak oluşturduğumuz sistemle, aday öğrenciler son dört yıla ait bölüm ve programlara ilişkin verileri üniversitemizin bir sosyal sorumluluk projesi olarak öğrencilerimizin hizmetine sunduğu tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişebileceklerdir” dedi.

Yozgat’ın Anadolu’nun ortasında doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirten Karadağ, “Yozgat öğrencilerin çok rahatlıkla eğitim öğretim süreçlerini yönetebilecekleri, maddi açıdan da rahat edebilecekleri güvenli bir il. Türkiye’de öğrenci potansiyeline oranla yurt ve barınma sıkıntısının yaşanmadığı en güvenli iller arasında. Ayrıca da İhtisas üniversitesi olmanın ayrıcalıklarını lisans ve lisansüstü eğitimde öğrencilerine hissettiren ve o çerçevede sosyal imkânlar sunan güzel bir şehrimiz” ifadelerini kullandı. Hızlı trenin hizmete girmesi ile üniversitenin tercih edilirliği açısından büyük bir konfor sağlayacağını söyleyen Karadağ, Türkiye’nin her yerinden gelecek olan öğrencilerin ulaşım anlamında büyük bir rahatlık yaşayacaklarını söyledi.

‘MARKA BİR ÜNİVERSİTE OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEMEKTE’

Bozok Üniversitesi’nin bölgesinde güçlü ve marka üniversite olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Karadağ, tercih edecek aday öğrencilerin de bu hususu göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekti. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Karadağ, “Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu azim ve karalılıkla mottomuz olan ‘kararlılıkla başarıyı’ hedeflemekteyiz. Bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, marka bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversite; dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıdıklarını vurguladı. Karadağ, kenevir özelinde üniversite bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında da izleyicilere bilgiler aktardı.

Karadağ son olarak, tercih sürecinde olan tüm öğrencileri, karalılıkla başarıya sloganıyla huzurlu bir şehirde, her alana hitap eden geniş yelpazede bölüm ve programlarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti.

»Haber Merkezi