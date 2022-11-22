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Bozok hocalarından kitap

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin ile Profesör Dr. Mevlüt Mülayimin birlikte yazdıkları “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine ÇOBAN” isimli kitap basıldı. 

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Bozok hocalarından kitap

Kitap hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, çobanlık (sürü yöneticiliği) ve mera kullanımı ile ilgili çok sayıda yayın olmasına rağmen ekstansif küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı bir çalışma olarak bu kitap yazılmıştır. Kitapta; çoban eğitimi, güncel adıyla sürü yöneticiliği, teknik mera kullanımı ve bozulmuş meraların geri dönüşümü birlikte ele alınmıştır. Küçükbaş hayvancılıkta çoban veya sürü yöneticisine kılavuz olacak şekilde sürdürülebilir mera yönetimi, merada hayvan besleme, hayvan davranışları, otlatma ve mera amenajmanının temel esasları konuları ilgili çok sayıda kaynaktan yararlanılarak ve sahada eksikliğini hissettiğimiz konular kendi mesleki deneyimlerimizle birleştirilerek kaleme alınmış ve orijinal resimlerle görselleştirilmiştir. Eser; ilgililerin anlayacağı sade bir anlatım ile öğrencilere, hayvan yetiştiricilerine ve çobanlara kaynak başvuru kitabı olmasını amacıyla hazırlanmıştır.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Bozok Hocalarından Kitap
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