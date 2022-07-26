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Bozok, Erzincan’da tanıtıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ çerçevesinde Erzincan’da üniversite adayı gençlerle buluşuyor.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Bozok, Erzincan’da tanıtıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) dönem başkanlığını yaptığı ve Bozok Üniversitesinin de üyesi olduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 25 Temmuz - 03 Ağustos 2022 tarihlerinde Amasya, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde düzenlenecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nın ilki Erzincan’da başladı.
Bozok Üniversitesi, ilki Erzincan İli Barış Manço Parkı’nda düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda açtığı tanıtım ve tercih standı ile üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşuyor. Alanında uzman personelle ile fuarda yerini alan Bozok Üniversitesi, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben üniversite tercihinde bulunacak gençlere ve ailelerine üniversitenin gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.
10 İL’DE ÜNİVERSİTE ADAYI ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK
Yozgat Bozok Üniversitesi, ilki Erzincan’da düzenlenen ve toplam 10 İl’de gerçekleştirilecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’n da üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek.
‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ günleri ise şu şekilde;
1-Erzincan; 25 Temmuz 2022 Pazartesi, Barış Manço Parkı, Valilik Karşısı
2- Sivas; 26 Temmuz 2022 Salı, Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi
3-Tokat; 27 Temmuz 2022 Çarşamba, Cumhuriyet Meydanı, Tokat Valiliği Önü
4-Amasya; 28 Temmuz 2022 Perşembe, Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi
5-Yozgat; 29 Temmuz 2022 Cuma, Yozgat Cumhuriyet Meydanı
6-Kırşehir; 30 Temmuz 2022 Cumartesi, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
7-Nevşehir; 31 Temmuz 2022 Pazar, Nissara Alışveriş Merkezi 2. Kat
8-Niğde; 1 Ağustos 2022 Pazartesi, Niğde Belediye Başkanlığı Önü, Yukarı Kayabaşı Mah.
9-Kayseri; 2 Ağustos 2022 Salı, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı / Kocasinan
10-Malatya; 3 Ağustos 2022 Çarşamba, Eski Soykan Parkı İnönü Cad. (Kapalı Çarşı Karşısı) »Haber Merkezi
 

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BozokErzincanda Tanıtıldı
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