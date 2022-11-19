Bozkırın Başakları ileri’de

Kulüp Başkanı Musa Saydam, Başantrenör Enis Atmaca, takım kaptanı Hilal Doğan ve oyuncu Berrak Aykanat, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker ile sohbet etti.

Yoğun bir dönem geçirdiklerinden bahseden Kulüp Başkanı Musa Saydam, çalışmaların iyi gittiğini söyledi.

Kulüp olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başantrenör Enis Atmaca, oyuncuların maçlara hazır olduğunu belirtti.

»Rabia Şahin