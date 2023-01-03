Bozdağ’dan, başsağlığı mesajı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

“Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır.” »İHA