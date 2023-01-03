Bozdağ’dan, başsağlığı mesajı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelere yer verdi:
“Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır.” »İHA
Mardin’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelere yer verdi: