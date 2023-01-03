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Bozdağ’dan, başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ Mardin’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

03 Ocak 2023 Salı 02:02
Bozdağ’dan, başsağlığı mesajı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadelere yer verdi:
“Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır.” »İHA

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BozdağdanBaşsağlığı Mesajı
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