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Bozdağ saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, İstanbul’daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.

17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Bozdağ saldırıyı kınadı

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü: “İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.” »İHA
 

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Bozdağ Saldırıyı Kınadı
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