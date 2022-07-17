Bozdağ saldırıyı kınadı

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü: “İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.” »İHA
17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü: “İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.” »İHA