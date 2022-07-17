Bozdağ saldırıyı kınadı

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü: “İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adlî soruşturma başlatmıştır.” »İHA

