Bozdağ, muhalefeti eleştirdi

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililer ile buluşan Adalet Bakanı Bozdağ, ardından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Gerçekleşen toplantıya Bakan Bozdağ’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in açılış konuşmasını yaptığı toplantı da Bozdağ, "Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur." dedi.

Bozdağ, sağlık, ulaşım, eğitim, adalet gibi konularda kucaklayıcı bir politika izlediklerini, ülkeyi ileri seviye taşıdıklarını dile getirdi. "Türkiye bizden önce IMF'nin kayyumu altında yönetilen bir ülkeydi." diyen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti ile ülkeyi, dışa bağımlılıktan kurtaran adımların atıldığına değindi.

‘ZARAR ETMELERİNE İZİN

VERMEDİK’

Bozdağ, ekonomide yaşanan sorunları çözecek kadronun AK Parti'de olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücrette yaptığımız iyileşme, emeklilere ve diğer çalışanlarımıza verdiğimiz imkânlar, bu konuda onları enflasyona ezdirmeme ve vatandaşımızın alım gücünü artırma konusunda aldığımız kararlardan bazılarıdır. Buğday, arpa, çay gibi diğer tarım ürünlerinin fiyatlarına verdiğimiz zamlarla da çiftçimizin artan maliyetler konusunda zarar etmesine izin vermedik." diye konuştu.

Türkiye'nin sıkıntılarının geçici olduğunu ve sorunların üstesinden tek tek gelineceğini dile getiren Bozdağ, güvenilecek tek kadronun Cumhur İttifakı olduğunu, herkesin buna şahit olacağını belirtti. Bozdağ, umudun Cumhur İttifakı'nda olduğunu, muhalefetin geleceğe dair bir söyleminin bulunmadığını ifade ederek, kendilerinin yarınlara daha büyük bir Türkiye bırakma gayretinde olduklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşananlara da değinen Bozdağ, "Türkiye'nin, yaptıklarımızla içeride, dışarıda itibarını yükselttik. Her anlamda sesine kulak verilen bir ülke haline geldi Türkiye. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı'mız milletimizin hak ve hukukunu en yüksek şekilde dile getirdi. 'Teröre destek veren, PKK, FETÖ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine kuluçka yuvalığı yapan İsveç ve Finlandiya teröre karşı tavır koymaz, Türkiye'nin bu isteklerini somut olarak yerine getireceğini taahhüt etmezse o zaman biz NATO üyeliğine izin vermeyiz' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE SÖZÜNE SADIK

BİR ÜLKEDİR’

Bakan Bozdağ, yapılan mutabakatla Türkiye'nin isteklerinin yerine getirildiğini ve sürecin devam ettiğini belirterek, "Adalet, güvenlik ve istihbarat üzerinden bir takip komitesi de kuruldu. Verilen sözlerin, yapılan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Türkiye sözlerin tutulduğuna kanaat getirdiği zaman diğer adımları elbette atacaktır. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir. Karşımızdaki kişilerden verdikleri söze sadık kalmalarını beklemek hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu başarısına muhalefetin sevinmediğini dile getiren Bozdağ, "İsveç, Yunanistan, Amerika, Avrupa'nın medyası 'Türkiye kazandı, Erdoğan'ın zaferi' diye manşetler atarken, bunlar milletten gizlemek için elde edilen başarıyı küçültmek için çarpıtma yoluna gittiler. Türkiye'nin kazanımlarına sevinemeyen bir muhalefet var." dedi.

Bozdağ, bulunan petrole, doğal gaza bile sevinemeyen muhalefetin olduğunu, yapılan başarılara teşekkür bile etmediklerini söyledi. Savunma sanayisinde yüzde 20'den 80'e çıkan yerlilik oranı olduğunu, güvenlik sorunlarının çözüldüğünü ancak bunların hiçbirinin muhalefet tarafından takdir edilmediğini kaydeden Bozdağ, muhalefetin milletin yararına yapılan işlere sevinmediğini ifade etti.

‘TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIĞI DEMOKRATİK BİR MUHALEFET’

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur. Her defasında çarpıtma ve yalanla, kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarı görenler, milletin gerçekliğinden kopuk olmaya devam ediyor. Biz Allah'ın izniyle ne yaparlarsa yapsınlar millet için ter dökmeye kararlıyız. Kim yolumuzu kesmeye, engel çıkartmaya devam ederse başaramayacaklar. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşmaya devam edeceğiz. Bugün muhalefetin tek sermayesi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları kin, nefret ve düşmanlık ve bunu besleyen nefisleridir. Nefsini rehber edinenlerin bu millete kazandırabilecekleri bir şey olabilir mi?"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve birçok ülkenin liderinin de muhalefet gibi düşündüğünü belirten Bozdağ, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın da aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, Türkiye'ye düşmanlık eden terör örgütlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız olmasının nedeninin, onlara dünyayı dar eden bir mücadele ortaya koymasından kaynaklandığını ifade etti.

Terörle mücadelenin devam edeceğini anlatan Bozdağ, "Uluslararası güçleri de anlıyoruz çünkü 'S-400 alma' dediler aldık, 'nükleer güç yapma' diyorlar yaptık. 'Mavi Vatan'da petrol arama, gaz arama' diyorlar aradık. Şimdi bizim onların dediğini yapmadığımız, milletimizin menfaatiyle onların talepleri karşı karşıya geldiğinde bizim Türk milletinin hak ve hukukunu üstte tutuğumuz ortada, onlar da bizi istemiyorlar. Peki siz niye istemiyorsunuz?" diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası mecrada mücadele ettiğini aktaran Bozdağ, "Türkiye'yi uluslararası güçlerin kuklası haline getirmeyip, kendi iradesiyle ayakları üstünde duran, başka ülkelere bağımlılığını azaltan tam bağımsız bir Türkiye oluşturmak için gece gündüz çalışırken, bize yardımcı olsanız kıyamet mi kopar? Bakıyorsunuz bambaşka yolda, bambaşka usulde yol alıyorlar. Yol almaya devam ediyorlar. Bu yol, yol değil, bu gittiğiniz hedef, hedef değil. Türkiye bu yolu da böyle hedefi olanları da amacına ulaştırmaz, aziz Türk milleti de rey de vermez yol da vermez, hedefe de onların gitmesine asla izin vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, Türk milletinin siyasi istikrarının önemli olduğuna, güçlü iktidar kurmasının ve koalisyonlar devrini sona erdirmesinin ülkenin kalkınmasında fayda sağladığını söyledi.

"Türkiye'yi yönetecek

bir cumhurbaşkanı

adayı aramıyorlar"

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi 6'lı masa diyorlar, masanın altında biri mi var, o da belli gözüküyor. Ben ona 7'li masa diyorum, şimdiden oturmuşlar bakanlıkları paylaşıyorlar, seçimi garanti etmişler, 'kimi koyarsak koyalım bize vermeye mecbur' gibi bir algı ile hareket ediyorlar. Daha durun bakalım. Bakanlıkları paylaşıyorlar. Bunlar öyle bir koalisyon ortağı ki hala cumhurbaşkanı adayının niteliklerini konuşuyorlar, cumhurbaşkanına isim koymayı masada konuşmaktan korkuyorlar, 'masa dağılır' diye. Ya da bilmiyorlar kimi yapacaklarını ya da başka birilerinden talimat bekliyorlar ya da bu konuda iradeleri tam değil. Türkiye'nin böylesi koalisyon görüntüsüyle yönetilmesine aziz milletimiz asla izin vermeyecektir. Bu masada oturanlar, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar kendilerinin yöneteceği bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı oldu, kimi dinleyecek bu aday? Kılıçdaroğlu'nu mu dinleyecek, Akşener'i mi dinleyecek yoksa diğerlerini mi dinleyecek, kimi dinleyecek? Nasıl yürüyecek, yürümesi mümkün değil ve bunların yaptığı bu milleti, bu devletin istikametini geriye götürmek, eski döneme güzellemeler yapmak. Koalisyonların ne kadar iyi olduğunu anlatmaya başlıyorlar. Milletin aklıyla alay ediyorlar."

Koalisyonların zararlarını anlatan Bozdağ, "Koalisyonlar hiçbir zaman hayırlı ve yararlı olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Millete zarar vermiştir, milletimiz kaybetmiştir. Bundan sonra da milletimize kimsenin kaybettirmeye hakkı yoktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi iradesiyle Türkiye'yi yöneten, dünyaya yön veren bir lideri gördükten sonra 7'li masanın kuklalığını kabul edecek omurgasız bir cumhurbaşkanı adayına asla rıza göstermeyecek ve geçit vermeyecek." şeklinde konuştu.

"Operasyon partileri var"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin, İzmir'de Atatürkçü olduğunu, Van'da "Demirtaş'ı istiyorsanız bana katılın" dediğini ifade ederek, nabza göre şerbet verme siyasetinin bittiğini söyledi.

AK Parti'den oy tırtıklamak maksadıyla operasyon partilerinin bulunduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti: "Tek amaçları AK Parti'ye giden oylardan bir tanesini alabilmek. Çünkü CHP'ye vagon onların vazifesi, AK Parti'den bir tane de olsa oy devşirebilmek. Bu operasyon partilerini Yozgatlılar çok iyi biliyor ve aziz Türk milletimiz de çok iyi tanıyor. Bu operasyon partilerine de sandıkta en büyük operasyonu, bunlara umut bağlayanlara da en büyük operasyonu Yozgatlılar ve aziz Türk milleti yapacaktır. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikametini değiştirmeyi, ne CHP'nin zihniyeti ne ona Erdoğan düşmanlığından, nefretinden dolayı destek verip, bu düşmanlığa 'dava' diyenlerin hastalıklı zihniyeti sağlayamayacaktır. Allah'ın izni ile millet, yolu, dün olduğu gibi yine açacak yine onları geride bırakacaktır."

Bakan Bozdağ, muhalefetin, yeniyi değil daha güzel olanı değil, eski hamamı, eski tası istediğini kaydederek, "Eski Türkiye'yi istiyorlar. Eski Türkiye'yi getirmeye onların da onların ağababalarının da gücü yetmeyecektir. Onun için 'CHP, eski CHP değildir' diyenlere itibar etmeyin, bunların tamamı seçime dönük oy avcılığından ve milleti aldatmaktan başka hiçbir şey değildir." dedi.

"Dünyanın göz diktiği,

önem atfettiği büyük

bir seçimdir"

2023 seçimlerinin sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu: "Esasında dünyanın göz diktiği, önem atfettiği büyük bir seçimdir. Türkiye'nin geleceğe dönük güçlü yürüyüşüne devam mı yoksa Türkiye'yi geri döndüren siyasete vize bir seçim mi? Doğu Akdeniz'de petrol, gaz aramaya devam mı yoksa gemileri kızağa çekmeye devam mı? S-400'le Türkiye'nin hava sistemini korumaya, savunma sanayinde yerlilik millik oranını artırmaya devam mı yoksa Atatürk zamanında yapılan silah fabrikalarını daha sonra CHP zihniyenin bir bir kapattığı gibi buradaki kazanımların kapısına kilit vurmaya devam mı? Şehir hastaneleri, bölünmüş otoyolları, hava yolları dahil bu büyük devasa yatırımları yapmaya devam mı yoksa artık yatırımsız bir Türkiye'yi inşa etmeye mi devam? Türkiye buna karar verecektir. Türkiye büyümeye, refahın arıtışına, her alanda değişmeye devam mı yoksa gelişmeye, değişmeye karşı olanların yolunu açmaya devam mı ona karar verecektir."

Bozdağ, bir metre önünü göremeyenlerin kendilerinin yürüyeceği bir yol olmadığı gibi arkalarında gidenleri götürecekleri bir yol da olmadığını dile getirdi.

Yol kadar yoldaşın da önemli olduğunun altını çizen Bozdağ, "Bir yolu yürüyorsanız, yolda nereye gittiğinizi bilecek, kimlerle yürüdüğünüze, sağınızda solunuzda kimlerin olduğuna da iyi bakacaksınız. Biz bu milleti, bu devleti sevenlerle, Türkiye'nin hayrını ve yararını düşünenlerle, daha büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenlerle bu yolu cumhurla beraber, aziz milletimizle beraber yürüdük, yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'yi bu yolundan çevirmeye güç yetiremeyecektir. Aziz milletimizin vicdan terazisi doğrudur, her zaman doğru tartmıştır. 2023'te de doğru tartacağına, hak edene hakkını vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Siyasetin başpehlivanı Erdoğan'dır"

Daha önce iki cumhurbaşkanı seçimi olduğunu hatırlatan Bakan Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "İlkinde aday çıkardılar, Kılıçdaroğlu aday olmadı, 2018'de Sayın Kılıçdaroğlu yine aday olmadı. Şimdi 'televizyona çık kozlarımız paylaşalım' diyor. Sen iki seçimdir daha 'ben senin karşına adayım' deme cesaretini gösteremedin, meydana çıkamadın. Siyasetin başpehlivanı televizyonda değil, siyaset meydanında belli olur. Siyasetin başpehlivanın hakemi aziz milletimizdir. Hakemin verdiği oylarla başpehlivan seçilir. Tayyip Bey, 15 seçimdir siyasetin meydanında, rekabetin içinde aziz milletimizin iradesiyle 15 defa bu siyaset meydanının başpehlivanı seçilmiştir. Onun için de başpehlivanı tek başına yenemeyeceğini, yıkamayacağını anlayan Sayın Kılıçdaroğlu bir masa kurmuş, 6 tane de yanına adam almış. Yedincisini de yedekte tutuyor. Bunlar yetmezse ne olur olmaz sen hazır kıta imdat kuvveti olarak imdada yetiş. Buradan söylüyorum, bir kişiyle yenemezsiniz, 6 kişiyle de 60 kişiyle de yenemezsiniz. Kimi yanınıza alırsanız alın, topunuz gelin yine bu siyaset meydanının başpehlivanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz. Çünkü aziz milletimizin duası ve desteği onula beraberdir."

Bozdağ’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. »AA