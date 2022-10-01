Borsa'da seçim heyecanı

Mevcut Başkan Mehmet Erkekli’nin aday olduğu seçimde Ticaret Borsası’na kayıtlı üyeler oy kullanacak. Oy kullanacak üyelerin 2 yıldan fazla borsaya kayıtlı aktif üye olmaları gerekiyor.

Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamaya göre; oy kullanmak isteyen üyeler arasından gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Tüzel kişi yetkililerinin yetki belgelerini bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüklerinden almaları gerekirken, müşterek yetkilisi olan firma temsilcilerinin ise yetki belgeleri taleplerinin tüm yetkililer tarafından imzalanmasıyla karşılanabileceği bildirildi. »Haber Merkezi