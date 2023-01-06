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Borçlanma yetkisi Köse’de

Yozgat Belediyesi Ocak Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı Başkanvekili Ahmet Topuz Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İller Bankası A.Ş.’den kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Celal Köse’ye yetki verildi.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Borçlanma yetkisi Köse’de

Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 
Defterdarlık gayrimenkul satış komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi, denetim komisyonu üye seçiminin görüşülmesi, mesai saatleri dışında nikâh salonu tahsis ücretlerinin görüşülmesi, sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi, itfaiye ve zabıta personellerinin aylık fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi, 2. Etap Hal ve İşyeri Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasının görüşülmesi, arsa tahsisinin görüşülmesi, işyeri tahsisinin görüşülmesi, imar tadilatlarının görüşülmesi ve kamulaştırma işleminin görüşülmesi maddeleri meclis üyelerince karara bağlandı.
Gündemin birinci maddesinde defterdarlık gayrimenkul satış komisyonu için üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde asil üye Hasan Erol ve yedek üye Alper Hökelekli oy birliği ile seçildi. 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçimde Fahri Bulut, Osman Erdem, Eyüp Yiğit, Muazzez Binici ve Sedat Sefa Yılmaz seçildi.
Gündemin üçüncü maddesinde mesai saatleri dışında nikâh salonu tahsis ücretlerinin görüşülmesi sonucunda hafta sonu ve hafta içi farklı uygulanan fiyat tarifesinin 600 lira şeklinde tek bir fiyat tarifesi olarak uygulanması meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin dördüncü maddesinde sözleşmeli personelin ücretlerinin taban fiyatının yüzde 30 oranında artırılması kabul edildi.
Gündemin beşinci maddesinde itfaiye ve zabıta personellerinin aylık fazla mesai ücretlerinin 12 saat sonrası için 840 lira olarak belirlenmesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin altıncı maddesinde yer alan ve İller Bankası A.Ş.’den daha önce 10 milyon lira kredi çekilerek kullanılan 2. Etap Hal ve İşyeri Yapım işinde kullanılmak üzere yine İller Bankası A.Ş.’den 24 milyon lira kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Celal Köse’ye yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. 
»Haber Merkezi

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