Bölgede temsil edecekler

Kız ve erkek Kur’an Kursu öğrencileri arasından, hafızlık eğitimi verilen Kur’an Kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması Bilal Şahin Caminde gerçekleştirildi. Erkeklerde Sorgun Yusuf Yaman Merkez Kuran Kursu öğrencisi Ahmet Akçelep birinci, kızlarda ise Çekerek Ravza Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencisi Rumeysa Kaya birinci oldu. Düzenlen yarışmada birinci olan öğrenciler 25 ve 26 Ağustosta yapılacak olan bölge final yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenli olarak her yıl yarışmaların yaptığını belirten İl Müftüsü Ali Gülden, yarışmalar ile öğrencilerin hem özgüvenin arttığını hem de bir birlerini teşvik ettiklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 farklı yarışmanın yapıldığını söyleyen Gülden, “Başkanlığımız tarafından 2 faklı yarışma düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi personellerimize yönelik yapılırken bir diğeri ise Kuran Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik yapılıyor. Personellerimiz arasında düzenlenen yarışmamız Camiler Haftasında gerçekleştiriliyor. Personeller arası yapılan yarışmamız Camiler Haftası vesile kılınarak bu haftada ödüllendirilmek suretiyle icra edildi. Diğer yarışmamız ise yatılı Kuran Kurslarımızda eğitime devam eden hafızlık öğrencileri ve örgün eğitime devam eden diğer öğrencilerimiz arasında gerçekleştiriliyor. Bilal Şahin Camimizde düzenlemiş olduğumuz yarışmamızda ise hafızlık eğitimi verilen Kur’an Kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması yapıldı. İl genelinde kızlarımızdan 3 öğrencimiz erkeklerimizden 1 öğrencimiz katılım sağlayarak 4 öğrencimiz arasında yarışmamızı tamamladık. Yarışmamızda il birincimizi belirledik. Birinci olan öğrencilerimiz 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan bölge yarışmamızda ilimizi temsil edecek” şeklinde konuştu.

‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BİRİNCİ’

Yarışmaların sadece bir seçim olduğunun altını çizen Gülde, “ Düzenlemiş olduğumuz yarışmalarımız sadece bir seçim üzerine. Kuran Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin hepsi bizlerin gözünde birinci. Bu işin doğası dolayısıyla bizler birincilerimizi, ikincilerimiz ve üçüncülerimizi seçmiş olacağız. Ama tekrardan belirtmek istiyorum ki tüm öğrencilerimiz bizim için birincidir” dedi. »Rabia Şahin