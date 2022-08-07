‘Bölge halkına hayırlı olsun’

Kaymakamlık yetkililerince yapılan açıklamada ilçeye bağlı Yavuhasan Köyünde 3 Kw’lık Güneş Enerji Sistem Kurulumu (GES) yapıldığı bildirildi. Ayrıca Yavuhasan, Buzluk, Kıyılı ve Elmalıçiftliği’nde içme suyu şebeke çalışması yapıldı.

Bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yunus Polat, “Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi