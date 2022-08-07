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‘Bölge halkına hayırlı olsun’

Kadışehri ilçesine bağlı köylerde güneş enerji sistemi kurulumu ve içme suyu şebeke çalışması yapıldı.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
‘Bölge halkına hayırlı olsun’

Kaymakamlık yetkililerince yapılan açıklamada ilçeye bağlı Yavuhasan Köyünde 3 Kw’lık Güneş Enerji Sistem Kurulumu (GES) yapıldığı bildirildi. Ayrıca Yavuhasan, Buzluk, Kıyılı ve Elmalıçiftliği’nde içme suyu şebeke çalışması yapıldı.
Bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yunus Polat, “Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi

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Bölge Halkına Hayırlı Olsun
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