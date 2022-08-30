Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.164,96
ALTIN
1.016,38
DOLAR
18,19
STERLİN
21,31
EURO
18,20

Bölge finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması” İç Anadolu Bölge Finali Yozgat İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Bölge finali yapıldı

Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerimi yüzünden güzel okumaya teşvik etmek amacıyla, il ve ilçelerde hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik olarak başlatılmış olan "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Yozgat’ta düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı.
Yozgat İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliye Cami'nde yapılan yarışmanın komisyon başkanlığını Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Açık, komisyon üyeliğini ise Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Hamdi Çelik yaptı.
Düzenlenen bölge finaline Yozgat, Ankara, Aksaray, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Nevşehir Müftülüklerini temsilen il birincileri katıldı.
Bayan ve erkek öğrenciler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışma sonucunda, kız öğrenci kategorisinde Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Havin Hülya Kavak 14 Eylül Çarşamba günü Zonguldak’ ta yapılacak Türkiye finaline bölge birincisi olarak katılmaya hak kazanırken, erkek öğrenci kategorisinde Kayseri Melikgazi Taşçıoğlu Erkek Yatılı Kur’an Kursu hafızlık öğrencisi Enes Altunel 17 Eylül Cumartesi günü Denizli’de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. 
Yarışma sonrası konuşan komisyon başkanı Ahmet Açık; "Kulaklarımız nasiplendi, kalplerimiz nasiplendi, Kur’an-ın lafzı ilede inşallah nasipleniriz. Allah cc.' ın Kelamını hafızlık öğrencilerimiz en güzel şekilde icra etmek için çaba gösterdiler. Rabbim bereketini onlara nasip eylesin. Öğrencilerimizin hocalarına teşekkür ediyoruz. Yozgat İl Müftülüğüne teşekkür ediyoruz. Hayri hizmetlere verdiği katkıları sebebiyle ünü tüm ülkeye yayılan Bilal Şahin Beye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
Yarışma sonrasında katılan tüm öğrencilere hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bölge Finali Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin ekmek üretiliyor
3 bin ekmek üretiliyor
Yağış sele dönüştü
Yağış sele dönüştü
Çalışma başlatıldı
Çalışma başlatıldı
DSi’den inceleme
DSi’den inceleme
Halk ziyaretlerine devam
Halk ziyaretlerine devam
Herkes memnun
Herkes memnun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim