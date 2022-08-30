Bölge finali yapıldı

Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerimi yüzünden güzel okumaya teşvik etmek amacıyla, il ve ilçelerde hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik olarak başlatılmış olan "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" Yozgat’ta düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı.

Yozgat İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliye Cami'nde yapılan yarışmanın komisyon başkanlığını Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Açık, komisyon üyeliğini ise Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Hamdi Çelik yaptı.

Düzenlenen bölge finaline Yozgat, Ankara, Aksaray, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Nevşehir Müftülüklerini temsilen il birincileri katıldı.

Bayan ve erkek öğrenciler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışma sonucunda, kız öğrenci kategorisinde Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Havin Hülya Kavak 14 Eylül Çarşamba günü Zonguldak’ ta yapılacak Türkiye finaline bölge birincisi olarak katılmaya hak kazanırken, erkek öğrenci kategorisinde Kayseri Melikgazi Taşçıoğlu Erkek Yatılı Kur’an Kursu hafızlık öğrencisi Enes Altunel 17 Eylül Cumartesi günü Denizli’de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonrası konuşan komisyon başkanı Ahmet Açık; "Kulaklarımız nasiplendi, kalplerimiz nasiplendi, Kur’an-ın lafzı ilede inşallah nasipleniriz. Allah cc.' ın Kelamını hafızlık öğrencilerimiz en güzel şekilde icra etmek için çaba gösterdiler. Rabbim bereketini onlara nasip eylesin. Öğrencilerimizin hocalarına teşekkür ediyoruz. Yozgat İl Müftülüğüne teşekkür ediyoruz. Hayri hizmetlere verdiği katkıları sebebiyle ünü tüm ülkeye yayılan Bilal Şahin Beye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonrasında katılan tüm öğrencilere hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

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