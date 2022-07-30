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Bölge birincisi Yozgat’tan

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen din görevlileri arası “Ezan-ı Güzel Okuma” bölge finali yarışması Kayseri Ahmet İnci Caminde yapıldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Bölge birincisi Yozgat’tan

Yarışma komisyonunun değerlendirmesi sonucunda “Ezan-ı Güzel Okuma” bölge birincisi, Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Ahmet Yesevi Cami Vekil İmam Hatip Samet Sabuncu oldu. Samet Sabuncu 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Giresun ilinde yapılacak olan “Ezan-ı Güzel Okuma Türkiye Finali” yarışmasında bölgeyi temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmanın komisyon başkanlığını Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hakan Karakuş, komisyon üyeliğini ise Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Yüksel Demirkoparan ve Cami Kebir Müezzin Kayyımı İsmail Hakkı Solmaz yaptı. Yarışmaya katılan bütün din görevlilerine Kayseri İl Müftülüğü tarafından takım elbise hediye edildi. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Giresun’ da yapılacak olan Türkiye finalinde Yozgat’ı temsil edecek olan Samet Sabuncu hocamıza başarılar dileriz” dedi. »Haber Merkezi
 

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Bölge Birincisi Yozgattan
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