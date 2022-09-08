Bol ürün bol verim

Demonstrasyonların hasatları Sorgun İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçilerin katılımı ile yapıldı. Geleneksel toprak işlemeli tarımla yapılan ekimlerle aynı hatta daha fazla verimler alındı.

Yapılan demonstrasyonlarla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “İklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz şu günlerde çevreye dost olan toprağı ve çevreyi koruyan, çiftçimiz için daha az masraflı toprak işlemesiz tarımı ilimizde yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve demonstrasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toprak işlemesiz tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistemdir. Önceki yıllarda yaptığımız uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığını hatta bazı alanlarda verim artışı olduğunu gözlemledik.

Bu üretim sezonunda da merkez ve Sorgun ilçelerimize bağlı 6 köyde toprak işlemesiz olarak nohut ekimi yapılmıştı. Bu köylerden 4’ünde çiftçilerimizin isteği üzerine ilk defa uygulama yapıldı. Hasat sonucunda toprak işlemesiz olarak ekilen arazilerde verim kaybı olmadı. Hatta bazılarında verim artışı oldu. Dekarda 100 ila 215 kilogram arasında verimler alındı.

Bu sistemin sürdürülebilirliğini çiftçilerimize göstermek amacıyla yıllardır demonstrasyon çalışmasına devam edilen merkeze bağlı Fakıbeyli köyümüzde toprak işlemesiz ekim demonstrasyonumuzda Katran çeşidi siyah nohut ektik dekarda 215 kilogram verim aldık. Bu demonstrasyon ilimizde toprak işlemesiz tarımın sürdürülebilirliğini göstermek açısından önemli bir çalışmadır.

Bu sistemle yapılan tarımda dekardan ortalama 5 litre yakıt tasarrufu sağlanmakta ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufu, 100 ila 150 lira civarındadır.

Ayrıca bu sistemde anızları toprak üstünde bıraktığımızdan dolayı toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmakta ve en önemlisi de anız yangınlarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek ve bilgi vermeye hazırız.”

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