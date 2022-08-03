Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.647,59
ALTIN
1.014,59
DOLAR
17,95
STERLİN
21,85
EURO
18,26

Boğazlıyan’da ziyaret

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Boğazlıyan’da ziyaret

Ziyaretleri kapsamında, AK Parti Boğazlıyan ilçe yönetimini, S. S. Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe yönetimi de eşlik etti. 
BAŞKANA ZİYARET
Boğazlıyan ziyaretleri kapsamında AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti. Boğazlıyan ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Coşar, ziyaretlerinden dolayı Kadın Kolları yönetimine teşekkür etti. 
Yurtlu ise, Coşar’a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
‘KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ’
Yurtlu ve yönetim kurulu ziyaretleri kapsamında S. S. Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. 
Yurtlu, yerelden kalkınmanın en önemli yapı taşlarından olan kadın kooperatiflerinin Boğazlıyan'daki örneğini ziyaret ederek kooperatif Başkanı Bilten Altıntaş’tan kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Boğazlıyanda Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar ördeklerine kavuştu
Çocuklar ördeklerine kavuştu
Hayırsever desteği
Hayırsever desteği
Denetim altındalar
Denetim altındalar
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
istişare toplantısı
istişare toplantısı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim