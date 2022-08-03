Boğazlıyan’da ziyaret

Ziyaretleri kapsamında, AK Parti Boğazlıyan ilçe yönetimini, S. S. Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe yönetimi de eşlik etti.

BAŞKANA ZİYARET

Boğazlıyan ziyaretleri kapsamında AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti. Boğazlıyan ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Coşar, ziyaretlerinden dolayı Kadın Kolları yönetimine teşekkür etti.

Yurtlu ise, Coşar’a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

‘KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ’

Yurtlu ve yönetim kurulu ziyaretleri kapsamında S. S. Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Yurtlu, yerelden kalkınmanın en önemli yapı taşlarından olan kadın kooperatiflerinin Boğazlıyan'daki örneğini ziyaret ederek kooperatif Başkanı Bilten Altıntaş’tan kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi