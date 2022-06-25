Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Coşar, “Halkımız için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için her alanda azimle, gayretle çalışıyoruz. Havaların ısınması ile birlikte de çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu sene çok şükür kışın yağış yönünden oldukça bereketli bir yıl geçirdik. Kar yağışı sebebiyle yollarımızda tahripler oluşmuştu. Bu yüzden bizlerde tahrip olan yollarımızı yaz ayına hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir yolculuk yapmaları için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” şeklinde konuştu

KALDIRIMLAR YAPILIYOR

Yol çalışmalarının yanı sıra kaldırım yapım işini de devam ettirdiklerini belirten Coşar, “Vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmeleri sağlamak için kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yol ve kaldırım çalışmalarına önem verdik. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Boğazlıyan için vatandaşlarımız için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz.

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