“Bizlere düşen en önemli görev”

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, Cumhuriyetimizin 99’ncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri andıklarını söyledi.

Katipoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile başlayan Kurtuluş Savaşımızın tarihe altın harflerle yazılan zaferle taçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize ve gelecek nesillere bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri Milli bir Devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Türk toplumunu Cumhuriyetin ilan edilmesi ile Millet olma bilincine ulaşılmış ve bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile başlayan ekonomik, sosyal ve siyasal değişimler Türk insanına yüksek bir dinamizm kazandırmıştır” dedi.

Devletin ve ülken, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu ilkelerle, Ülkenin dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline geldiğini ifade eden Katipoğlu, “Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır. Bu duygu ve düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!” diye konuştu.

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