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‘Biz hazırız’

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı sene başı ilçe öğretmenler toplantısı yapıldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Biz hazırız’

Düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı. Toplantı kapsamında, geçen yıl yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kapsamlı değerlendirilmesi, yeni eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 
Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerimizi karşılamaya hazırlanan okul idarecilerimize ve sevgili yavrularımıza umut olan öğretmenlerimize toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim ve öğretim yıl diliyorum” dedi. »Haber Merkezi

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