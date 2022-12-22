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“Biz de varız!”

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUSFED), 27-28 Aralık’ta Ankara’da bir araya gelerek kadro taleplerini dile getirecek.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:05
“Biz de varız!”


MEUSFED olarak kadro taleplerini 3’üncü kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceklerini ifade eden, MEUSFED Yozgat Temsilcisi Hatice Köse, “En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandık, kadrolu hale getirildik. Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz.” dedi.
İsteklerini “Farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir.” şeklinde anlatan İl Temsilcisi Köse açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandık, kadrolu hale getirildik. Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz. 
Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç Kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur?
İsteğimiz; farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız! 
Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUS-FED) olarak kadro talebimizi 3’üncü kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz.” 

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Biz De Varız
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